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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 11 БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Всего в ходе атаки украинской армии на Москву было ликвидировано 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого стало известно, что американская разведка помогает Украине определять оптимальные маршруты полета беспилотников для нанесения ударов по российским НПЗ и обходить систему ПВО страны.

Минобороны, в свою очередь, заявило, что ночью 4 июля ВСУ была предпринята попытка комбинированного удара по территории страны с применением ракет «Фламинго», систем залпового огня HIMARS и БПЛА.

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