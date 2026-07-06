Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Figaro: во Франции мэр погиб в перепалке с владельцем прогулочного судна

Мэр коммуны Локмарья на северо-западе Франции погиб в результате перепалки с владельцем прогулочного судна.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции трагически погиб мэр коммуны Локмарья Доминик Русло. По данным местных Figaro, инцидент произошел вечером в порту Ле-Пале после конфликта с владельцем прогулочного судна.

Обстоятельства ссоры между мужчинами пока остаются неизвестными. После перепалки глава коммуны скончался, а на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, начавшие расследование произошедшего.

Подозреваемый был задержан полицией. Сообщается, что ранее он уже привлекался к ответственности по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в США женщину заподозрили в убийстве мужчины во время конфликта из-за парковочного места.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше