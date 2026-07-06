Figaro: во Франции мэр погиб в перепалке с владельцем прогулочного судна

Во Франции трагически погиб мэр коммуны Локмарья Доминик Русло. По данным местных Figaro, инцидент произошел вечером в порту Ле-Пале после конфликта с владельцем прогулочного судна.
Обстоятельства ссоры между мужчинами пока остаются неизвестными. После перепалки глава коммуны скончался, а на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, начавшие расследование произошедшего.
Подозреваемый был задержан полицией. Сообщается, что ранее он уже привлекался к ответственности по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что в США женщину заподозрили в убийстве мужчины во время конфликта из-за парковочного места.