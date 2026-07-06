Водитель Honda CRV насмерть сбил пешехода под Новосибирском

По предварительным данным, авария произошла в 3 часа 40 минут. Водитель 1977 года рождения за рулем автомобиля Honda CRV ехал со стороны поселка Ордынка в сторону села Кочки. В какой-то момент он наехал на мужчину, который стоял прямо на проезжей части. Возраст погибшего пока уточняют.