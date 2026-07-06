Похищенный в Приморье автомобиль нашли в Хабаровске

В Хабаровском крае был задержан 34-летний мужчина, ранее имевший судимость. Его задержали на похищенном автомобиле. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и дал признательные показания. Он рассказал, что после вечеринки решил прокатиться по городу, а затем отправился в Хабаровск, где несколько дней ночевал в автомобиле. Из-за финансовых трудностей он продал некоторые вещи из автомобиля, в том числе сабвуфер, незнакомым людям.