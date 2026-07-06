Похищенный в Приморье автомобиль нашли в Хабаровске

В дежурную часть отдела МВД России по Уссурийску обратился местный житель с заявлением о краже его автомобиля марки Honda Fit.
Мужчина сообщил, что накануне вечером он употреблял алкоголь со своим знакомым, который планировал остаться у него на ночь. Проснувшись ночью, заявитель обнаружил, что его приятель исчез вместе с автомобилем, стоимость которого составляет 700 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что похищенный автомобиль отправился в сторону Хабаровского края. Информация о машине была передана коллегам из полиции Приморья и Хабаровского края.
В Хабаровском крае был задержан 34-летний мужчина, ранее имевший судимость. Его задержали на похищенном автомобиле. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и дал признательные показания. Он рассказал, что после вечеринки решил прокатиться по городу, а затем отправился в Хабаровск, где несколько дней ночевал в автомобиле. Из-за финансовых трудностей он продал некоторые вещи из автомобиля, в том числе сабвуфер, незнакомым людям.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.