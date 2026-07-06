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За убийство коллеги казахстанцу дали 15 лет тюрьмы

В Жамбылской области 15 лет тюрьмы получил мужчина, который убил коллегу по работе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Убийство произошло в декабре прошлого года, когда 40-летняя жительница Шу четыре дня не выходила на связь с родными. Ее изуродованное тело в собственной квартире нашел сын, передает «КТК».

Следствие установило, что перед смертью у убитой были гости — трое коллег по работе. В какой-то момент произошла ссора, и один из них схватился за нож. Он 12 раз ударил женщину ножом.

«После товарищи все тщательно отмыли, закрыли за собой дверь и просто ушли», — говорится в репортаже.

За убийство с особой жестокостью 35-летнего мужчину осудили на 15 лет. Два его подельника за недонесение о преступлении получили по три с половиной года колонии.

Также в Жамбылской области суд вынес приговор в отношении организатора и участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным хранением и распространением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.