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Рядом с Москвой сбили еще четыре беспилотника

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые подлетали к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. Общее число беспилотников, сбитых рядом со столицей с начала ночи, достигло 12.

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые подлетали к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. Общее число беспилотников, сбитых рядом со столицей с начала ночи, достигло 12.

На месте падения обломков находятся работники экстренных служб, сообщил мэр. Какие-либо подробности о происшествии не уточняются.

Аэропорты Внуково и Домодедово работают в ограниченном режиме, сообщали до этого в Росавиации. Они выпускают и принимают самолеты по согласованию с «соответствующими органами».

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