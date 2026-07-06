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Полиция проверяет информацию о причинении вреда жительнице Владивостока

Сведения о бездействии сотрудников МВД не соответствуют действительности.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полицейские отреагировали на сообщения из социальных сетей о якобы бездействии сотрудников по факту причинения вреда здоровью женщине. Правоохранители опровергли эту информацию и рассказали реальную хронологию событий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

История началась 25 января 2025 года. В дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о 33-летней пациентке с ушибами мягких тканей. Однако сама она никуда не обращалась. Участковый пытался дозвониться до нее и приходил домой, но дверь никто не открыл.

Спустя 10 месяцев, 23 ноября, женщина лично пришла в отдел и попросила привлечь мужа к ответственности за телесные повреждения. Ей сразу выдали направление на судебно-медицинское исследование для определения степени тяжести травм.

«Но результатов экспертизы не поступило в полицию. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего.