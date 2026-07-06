Полиция проверяет информацию о причинении вреда жительнице Владивостока

История началась 25 января 2025 года. В дежурную часть поступила телефонограмма из больницы о 33-летней пациентке с ушибами мягких тканей. Однако сама она никуда не обращалась. Участковый пытался дозвониться до нее и приходил домой, но дверь никто не открыл.