Пепловое облако от вулкана Шивелуч достигло столицы Камчатки и аэропорта

Размеры облака составляют около 222 на 45 километров. Оно сформировалось в результате последних выбросов пепла, начавшихся вечером 5 июля. Тогда столб пепла поднимался на высоту до 12 километров над уровнем моря. В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что по состоянию на утро 6 июля пеплопадов в населённых пунктах региона не зафиксировано.