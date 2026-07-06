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В Киеве прогремела четвёртая серия взрывов за ночь

Над Киевом прогремела четвёртая серия взрывов за ночь. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Источник: Life.ru

«Новая серия взрывов в столице», — говорится в сообщении. На данный момент в городе действует воздушная тревога.

Ранее в Киеве прогремела серия взрывов на фоне очередной атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. Утверждается, что для поражения целей используются беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101. В одном из районов города после одного из прилётов возник пожар, над местом попадания поднялся густой дым.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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