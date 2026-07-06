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Напавший на охранника бара житель Приморья получил условный срок

Конфликт произошел после попытки пройти в заведение без оплаты входа.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Мужчина вместе с двумя товарищами напал на начальника охраны бара на улице Уссурийской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Конфликт произошел ночью в январе 2025 года. Компания хотела пройти в фойе заведения без оплаты. Начальник охраны преградил им путь и потребовал соблюдать установленные правила. Мужчины начали ругаться с работником, после чего нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Позже двоих товарищей осудили, а 38-летний участник потасовки находился под стражей с конца марта 2026 года.

«Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, добровольно компенсировал потерпевшему моральный вред, причиненный преступлением», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчину признали виновным в хулиганстве. Ему назначили наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Сразу после оглашения решения его освободили из-под стражи в зале суда.