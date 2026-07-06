Напавший на охранника бара житель Приморья получил условный срок

Конфликт произошел ночью в январе 2025 года. Компания хотела пройти в фойе заведения без оплаты. Начальник охраны преградил им путь и потребовал соблюдать установленные правила. Мужчины начали ругаться с работником, после чего нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Позже двоих товарищей осудили, а 38-летний участник потасовки находился под стражей с конца марта 2026 года.