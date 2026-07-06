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В Киеве прогремела четвёртая серия взрывов

В украинской столице зафиксирована четвёртая серия мощных взрывов, включены сирены, информирует телеканал «Общественное».

Источник: Аргументы и факты

В украинской столице произошла четвёртая серия взрывов, информирует телеканал «Общественное».

«Новая серия взрывов в Киеве», — рассказали украинские журналисты.

Телеканал уже трижды сообщал о взрывах в Киеве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлена тревога с воздуха. Сирены включены 01:12 мск.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Изюм Харьковской области.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

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