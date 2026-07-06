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В Магаданской области ищут пятерых пропавших во время сплава туристов

В Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как зарегистрированная туристическая группа не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«По информации ГУ МЧС России по Магаданской области зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань, в назначенное время маршрут не завершила. К месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели», — говорится в сообщении.

Ведомство организовало надзорное сопровождение за проведением работ. Ход операции находится на личном контроле прокурора региона Дмитрия Разуваева. В район предполагаемого нахождения группы направили поисково-спасательный отряд и специалиста по беспилотной авиации. Для усиления операции также готовят к вылету вертолёт Ми-8.

Тем временем в Туве продолжаются поиски двух девочек, которые пропали 1 июля в Кызыле. Спасатели обследовали почти 100 км береговой линии. Девочки 2013 года рождения ушли из дома на прогулку и не вернулись. Их поисками занимаются более 700 волонтёров. Для обследования применяли беспилотную авиацию: выполнено 9 полётов. Также обследовали прибрежную зону от Оттук-Даш в Кызылском районе до Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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