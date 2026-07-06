В Магаданской области ищут пятерых пропавших во время сплава туристов

Тем временем в Туве продолжаются поиски двух девочек, которые пропали 1 июля в Кызыле. Спасатели обследовали почти 100 км береговой линии. Девочки 2013 года рождения ушли из дома на прогулку и не вернулись. Их поисками занимаются более 700 волонтёров. Для обследования применяли беспилотную авиацию: выполнено 9 полётов. Также обследовали прибрежную зону от Оттук-Даш в Кызылском районе до Ийи-Тал в Улуг-Хемском районе.