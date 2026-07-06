Семь браконьеров задержаны в Хабаровском крае за промысел осетровых

Во время обысков у подозреваемых нашли 700 килограммов замороженного осетрового мяса, 40 килограммов копчёной рыбы, одного замороженного осетра и 82 килограмма чёрной икры. Кроме того, изъяли два плавсредства, радиостанции, сплавные сети и инструменты для засолки икры.