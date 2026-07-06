Семь браконьеров задержаны в Хабаровском крае за промысел осетровых

На реке Амур в районе села Киселёвка Ульчского района Хабаровского края сотрудники полиции с поличным задержали семерых браконьеров. Мужчины в возрасте от 30 до 58 лет занимались ловом рыбы, запрещённой к промыслу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, граждане ловили осетров при помощи катеров и сплавных сетей. Пойманную рыбу сообщники доставляли в Киселёвку, где разделывали туши, извлекали икру, солили и упаковывали деликатес в пластиковые емкости по полкилограмма.
Для конспирации преступники использовали заброшенный дом, где установили морозильные камеры и хранили биоресурсы. На момент задержания в лодках рыбаков находились пять живых осетров, которые были выпущены сотрудниками полиции в естественную среду обитания.
Во время обысков у подозреваемых нашли 700 килограммов замороженного осетрового мяса, 40 килограммов копчёной рыбы, одного замороженного осетра и 82 килограмма чёрной икры. Кроме того, изъяли два плавсредства, радиостанции, сплавные сети и инструменты для засолки икры.
Четверо участников группы ранее были судимы за незаконный вылов рыбы. Пятеро подельников живут в Ульчском районе, двое — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
На основании материалов, которые собрали оперативники, Николаевский-на-Амуре межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовные дела по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые биоресурсы временно хранятся под ответственностью, а сумма причинённого ущерба уточняется.