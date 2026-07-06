Житель Приморья предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей

Следствие полагает, что обвиняемый, стремясь к быстрому обогащению, присоединился к организованной преступной группе через популярный мессенджер. Группа специализировалась на обмане пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в беду», чтобы похищать их деньги.
Обвиняемый отвечал за получение украденных средств от курьеров и перевод их через банкоматы на счета других членов группы. При этом он оставлял себе 10 процентов от похищенного в качестве вознаграждения.
В феврале 2026 года он участвовал в хищении примерно 1,5 миллиона рублей у четырех пенсионеров в возрасте от 72 до 86 лет.
Обвиняемому предъявлены гражданские иски от потерпевших.
После вручения обвинительного заключения дело будет передано во Фрунзенский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения.