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В Красноярске на Взлетке из-за замыкания сгорел автомобиль

За неделю краевые спасатели потушили 57 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на улице Взлетной из-за короткого замыкания сгорел автомобиль. Это случилось накануне, 5 июля. С огнем справились пять человек личного МЧС с одной цистерной.

Всего за сутки в Красноярском крае потушено семь пожаров, погибших и пострадавших нет. Из значимых случаев — пожар в поселке Балахта. Там загорелась кровля двухквартирного жилого дома. Сотрудники МЧС России вместе с краевыми и добровольными пожарными ликвидировали возгорание на площади 162 квадратных метра силами 17 человек и 4 единиц техники. Предварительно, виной стало короткое замыкание.

В районе автодороги Богучаны — Ангарский горели отходы лесопиления. Пожар ликвидировали на площади 400 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС России привлекались четыре раза. На акваториях зарегистрировано одно происшествие: в краевом центре резиновую лодку затянуло под баржу. Двух мужчин эвакуировали и доставили на берег.

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