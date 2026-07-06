Во Франции умер мэр коммуны Локмария после стычки с судимым яхстменом

По данным издания, жандармы прибыли на место незадолго до 21:00 после сообщения о драке. К моменту их приезда глава коммуны лежал на причале без признаков сердечной и дыхательной деятельности. Медики пытались вернуть его к жизни, однако спасти Руссело не удалось. Недавно он приступил ко второму сроку на посту мэра. Помимо работы в муниципалитете, он занимал должность начальника причала-контролёра на морском вокзале.