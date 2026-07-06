Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 6 июля похоронят 7-летнего мальчика, утонувшего в Иртыше

Отпевание состоится сегодня в храме святого Пантелеимона.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 6 июля, состоятся похороны семилетнего мальчика, который трагически погиб на Иртыше 23 июня. Отпевание пройдёт в 10:00 в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Перелёта, 7Б, сообщили родители ребёнка в мессенджер-группе, посвящённой поискам сына.

Напомним, во время происшествия ребёнок находился на берегу рядом с «G-Drive Ареной» вместе с родителями, тётей и её детьми. Родители ненадолго ушли в магазин, оставив детей с родственницей. Когда они вернулись, мальчика на месте уже не было.

Тело ребёнка обнаружили лишь 3 июля в затоне «Лампочка» после 10-дневных поисков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Редакция Om1 Омск выражает соболезнования родным и близким покойного.