В Омске 6 июля похоронят 7-летнего мальчика, утонувшего в Иртыше

Сегодня, 6 июля, состоятся похороны семилетнего мальчика, который трагически погиб на Иртыше 23 июня. Отпевание пройдёт в 10:00 в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона на улице Перелёта, 7Б, сообщили родители ребёнка в мессенджер-группе, посвящённой поискам сына.
Напомним, во время происшествия ребёнок находился на берегу рядом с «G-Drive Ареной» вместе с родителями, тётей и её детьми. Родители ненадолго ушли в магазин, оставив детей с родственницей. Когда они вернулись, мальчика на месте уже не было.
Тело ребёнка обнаружили лишь 3 июля в затоне «Лампочка» после 10-дневных поисков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Редакция Om1 Омск выражает соболезнования родным и близким покойного.