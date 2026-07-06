В Омске 6 июля похоронят 7-летнего мальчика, утонувшего в Иртыше

Напомним, во время происшествия ребёнок находился на берегу рядом с «G-Drive Ареной» вместе с родителями, тётей и её детьми. Родители ненадолго ушли в магазин, оставив детей с родственницей. Когда они вернулись, мальчика на месте уже не было.