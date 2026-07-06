СК проводит проверку по факту смерти мужчины около реки на Сахалине

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в областном центре Сахалинской области, тело которого обнаружили у реки Сусуя. Об этом сообщили в региональном СК.
«Организована процессуальная проверка по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в районе реки Сусуя», — говорится в сообщении в мессенджере Max.
По данным ведомства, при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области пропала 12-летняя девочка, она ушла за лисичками и не вернулась. Тело ребенка обнаружили на следующий день. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела девочки.