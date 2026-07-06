СК проводит проверку по факту смерти мужчины около реки на Сахалине

Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области пропала 12-летняя девочка, она ушла за лисичками и не вернулась. Тело ребенка обнаружили на следующий день. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела девочки.