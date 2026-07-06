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Новая схема: россиян разводят на «видеообыск» в квартире

Злоумышленники начали массово применять новую схему психологического давления на владельцев недвижимости.

Источник: ДЕЙТА

Жулики стали звонить своим потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками различных силовых спецслужб, и требовать от них провести подробный «видеообыск» в их собственной квартире. Преступники переводят свой звонок в формат видеоконференции и под предлогом «удалённого осмотра для протокола» заставляют собственников транслировать каждый уголок своего жилья.

Растерявшиеся жертвы добровольно демонстрируют содержимое своих сейфов, тайников с наличными, драгоценностями, а также документы на недвижимость. Получив детальную визуальную карту жилища, мошенники монетизируют информацию тремя способами:

  1. Отправляют сообщников для немедленного физического ограбления, пока человек отвлечён.

  2. Присылают лже-курьера с поддельным удостоверением для изъятия ценностей как вещдоков.

  3. Передают записанные пин-коды и серийные номера карт профессиональным кардерам.

Также наличие подробнейшего «видообыска» в квартире позволяет злоумышленникам подготовить сильно упрощённое физическое вторжение в чужое жильё спустя несколько дней, ибо аферистам уже заранее известны слепые зоны камер и слабые точки дверей.