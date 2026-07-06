Новая схема: россиян разводят на «видеообыск» в квартире

Жулики стали звонить своим потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками различных силовых спецслужб, и требовать от них провести подробный «видеообыск» в их собственной квартире. Преступники переводят свой звонок в формат видеоконференции и под предлогом «удалённого осмотра для протокола» заставляют собственников транслировать каждый уголок своего жилья.