Новая схема: россиян разводят на «видеообыск» в квартире

Жулики стали звонить своим потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками различных силовых спецслужб, и требовать от них провести подробный «видеообыск» в их собственной квартире. Преступники переводят свой звонок в формат видеоконференции и под предлогом «удалённого осмотра для протокола» заставляют собственников транслировать каждый уголок своего жилья.
Растерявшиеся жертвы добровольно демонстрируют содержимое своих сейфов, тайников с наличными, драгоценностями, а также документы на недвижимость. Получив детальную визуальную карту жилища, мошенники монетизируют информацию тремя способами:
Отправляют сообщников для немедленного физического ограбления, пока человек отвлечён.
Присылают лже-курьера с поддельным удостоверением для изъятия ценностей как вещдоков.
Передают записанные пин-коды и серийные номера карт профессиональным кардерам.
Также наличие подробнейшего «видообыска» в квартире позволяет злоумышленникам подготовить сильно упрощённое физическое вторжение в чужое жильё спустя несколько дней, ибо аферистам уже заранее известны слепые зоны камер и слабые точки дверей.