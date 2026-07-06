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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки украинских беспилотников. Ограничение действует от перекрёстка Московского проспекта, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: Life.ru

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в сообщении.

В связи с этим жителей попросили отказаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах либо воспользоваться альтернативными маршрутами. Власти призвали граждан сохранять осторожность и дождаться официального сообщения об отмене сигнала «Беспилотная опасность».

А ранее расчёты противовоздушной обороны Москвы сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице. Таким образом общее количество украинских дронов, сбитых в московском регионе с начала суток, увеличилось до 11.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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