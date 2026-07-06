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На Колыме во время сплава по рекам пропали пятеро туристов

Начались поиски группы туристов, пропавших во время сплава по рекам Иганджа и Армань.

Источник: Аргументы и факты

В Магаданской области организованы поиски туристической группы, которая не вышла на связь после сплава по рекам Иганджа и Армань. По данным регионального управления МЧС, зарегистрированный маршрут проходили пять человек, однако в установленный срок путешественники не завершили поход.

После получения информации о пропаже спасательные службы начали поисковую операцию. К предполагаемому району нахождения туристов уже направлены сотрудники поисково-спасательного отряда, а также специалист по беспилотной авиации для обследования труднодоступной местности с воздуха.

Для усиления группировки спасателей готовится вылет вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. На борту воздушного судна будут находиться сотрудники МЧС, которые примут участие в поисках пропавших туристов и обследовании маршрута сплава.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после пропажи в Челябинской области туристки, пропавшей на реке Ай во время сплава на сапбордах.

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