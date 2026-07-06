На Колыме во время сплава по рекам пропали пятеро туристов

В Магаданской области организованы поиски туристической группы, которая не вышла на связь после сплава по рекам Иганджа и Армань. По данным регионального управления МЧС, зарегистрированный маршрут проходили пять человек, однако в установленный срок путешественники не завершили поход.
После получения информации о пропаже спасательные службы начали поисковую операцию. К предполагаемому району нахождения туристов уже направлены сотрудники поисково-спасательного отряда, а также специалист по беспилотной авиации для обследования труднодоступной местности с воздуха.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после пропажи в Челябинской области туристки, пропавшей на реке Ай во время сплава на сапбордах.