В Магаданской области пропали туристы: группа сплавлялась по речному маршруту

В Кызыле с 1 июля ищут двух пропавших девочек. Они ушли из дома на прогулку вечером и не вернулись. Целый отряд несколько суток пытается отыскать пропавших. Родственники девочек от отчаяния решили обратиться к ясновидящей. Она указала на дом, где якобы могут прятать пропавших. В итоге местные едва не разгромили не тот особняк.