В Магаданской области пропали туристы: группа сплавлялась по речному маршруту

На Колыме пропали туристы. Группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. Туристы не завершили маршрут в назначенное время. Начались поиски, оповестили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области в «Макс».
Наземная поисковая группировка будет усилена вертолетом Ми-8. Известно, что люди не выходили на связь с 3 июля.
«Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Магаданской области», — проинформировали в ведомстве.
В Кызыле с 1 июля ищут двух пропавших девочек. Они ушли из дома на прогулку вечером и не вернулись. Целый отряд несколько суток пытается отыскать пропавших. Родственники девочек от отчаяния решили обратиться к ясновидящей. Она указала на дом, где якобы могут прятать пропавших. В итоге местные едва не разгромили не тот особняк.