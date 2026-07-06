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В Магаданской области пропали туристы: группа сплавлялась по речному маршруту

Группа из пяти туристов пропала в Магаданской области.

Источник: Комсомольская правда

На Колыме пропали туристы. Группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. Туристы не завершили маршрут в назначенное время. Начались поиски, оповестили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области в «Макс».

Наземная поисковая группировка будет усилена вертолетом Ми-8. Известно, что люди не выходили на связь с 3 июля.

«Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели поисково-спасательного отряда и специалист беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Магаданской области», — проинформировали в ведомстве.

В Кызыле с 1 июля ищут двух пропавших девочек. Они ушли из дома на прогулку вечером и не вернулись. Целый отряд несколько суток пытается отыскать пропавших. Родственники девочек от отчаяния решили обратиться к ясновидящей. Она указала на дом, где якобы могут прятать пропавших. В итоге местные едва не разгромили не тот особняк.

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