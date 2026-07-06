Небензя: Запад в ООН не выразил соболезнования по Старобельску

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что представители западных стран не выразили соболезнований после обсуждения удара по колледжу в Старобельске. По его словам, тема последствий атаки поднималась в ходе заседания международной организации.
Российский дипломат отметил, что, несмотря на гибель людей, западные делегации не выступили с заявлениями поддержки родственникам погибших и не прокомментировали произошедшее. Небензя подчеркнул, что подобная реакция вызвала недоумение у российской стороны.
Он также обратил внимание на то, что даже при разных взглядах на конфликт гуманитарные аспекты и сочувствие к жертвам трагедий должны оставаться общепринятой нормой международного общения.
Ранее в МИД России назвали безосновательными заявления Секретариата ООН, касающиеся невозможности подтвердить удар ВСУ по колледжу в Старобельске.