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Небензя: Запад в ООН не выразил соболезнования по Старобельску

Представители Запада в ООН не выразили соболезнования родственникам погибших при обсуждении удара по колледжу в Старобельске.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что представители западных стран не выразили соболезнований после обсуждения удара по колледжу в Старобельске. По его словам, тема последствий атаки поднималась в ходе заседания международной организации.

Российский дипломат отметил, что, несмотря на гибель людей, западные делегации не выступили с заявлениями поддержки родственникам погибших и не прокомментировали произошедшее. Небензя подчеркнул, что подобная реакция вызвала недоумение у российской стороны.

Он также обратил внимание на то, что даже при разных взглядах на конфликт гуманитарные аспекты и сочувствие к жертвам трагедий должны оставаться общепринятой нормой международного общения.

Ранее в МИД России назвали безосновательными заявления Секретариата ООН, касающиеся невозможности подтвердить удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

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