Группа туристов, состоящая из пяти человек, пропала в Магаданской области

В Магаданской области пропала группа туристов — пятеро участников сплава не завершили маршрут в положенное время. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— Зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по реке Иганджа и реке Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила, — добавили в сообщении.
К поиску людей привлечены спасатели, а также специалист беспилотной авиации. Для усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 Хабаровского Авиационно-Спасательного центра.
По данным Telegram-канала Shot, на реках Иганджа и Армань сплавляться можно. Несмотря на это, опасность могут представлять торчащие из воды коряги и валуны, а также завалы на поворотах.
В середине июня еще одна туристическая группа пропала на высоте почти трех тысяч километров в районе пещеры Джанту в Карачаево-Черкесии. Позже спасателям удалось найти людей живыми.