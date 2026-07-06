Жителей Гуама предупредили о приближении супертайфуна

По данным метеорологов, циклон движется в сторону тихоокеанских территорий с ветром свыше 250 километров в час и сильнейшими порывами. Специалисты предупреждают, что даже при возможном ослаблении тайфун сохранит высокую опасность и может обрушиться на регион уже в начале недели.