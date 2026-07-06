Жителей Гуама предупредили о приближении супертайфуна

Жители Гуама и Северных Марианских островов начали активно готовиться к удару мощного тайфуна Бави, который достиг категории «супертайфуна». На островах наблюдаются очереди на автозаправках и повышенный спрос на продукты, питьевую воду и строительные материалы для защиты домов от стихии.
По данным метеорологов, циклон движется в сторону тихоокеанских территорий с ветром свыше 250 километров в час и сильнейшими порывами. Специалисты предупреждают, что даже при возможном ослаблении тайфун сохранит высокую опасность и может обрушиться на регион уже в начале недели.
Местные власти и синоптики призвали население заранее подготовиться к экстремальным погодным условиям. Особую тревогу вызывает тот факт, что весной острова уже серьезно пострадали от другого мощного шторма, оставившего тысячи жителей без электричества и повредившего множество зданий.