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Прокуратура Хабаровского края подала иск к бывшему регоператору «Хабавтотранс ДВ»

С компании и субподрядчиков требуют взыскать 1,3 млрд рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Арбитражный суд Хабаровского края поступил иск к предполагаемым участникам картельного сговора — бывшему регоператору ООО «Хабавтотранс ДВ», субподрядчикам ООО «Квант» и ООО «Норма». Заявителем выступил заместитель прокурора, также участие в деле примет управление ФАС по региону. С ответчиков требуют взыскать 1,3 млрд рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Заявление поступило в суд 2 июля, а решение о принятии иска к производству пока не принято. Предполагается, что в основу дела легли материалы УФАС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что антимонопольное ведомство заподозрило в Хабаровском крае картельный сговор между участниками торгов на право выполнения работ по транспортировке ТКО в 2024 году.

В региональном управлении ФАС по региону предположили, что ООО «Хабавтотранс ДВ» предоставляло ООО «Квант» и ООО «Норма» информацию о проведении аукционов, а также создало условия для победы данных субподрядчиков. По оценкам ведомства, ущерб от действий предполагаемых участников картеля превысил 1,6 млрд рублей.

Примечательно, что, согласно данным ЕГРЮЛ, весной 2026 года во всех трех компаниях сменились учредители. При этом бывший руководитель ООО «Хабавтотранс ДВ» Валерий Дунисов уступил место Наталье Первильевой, но сохранил за собой пост директора организации.

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