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3 человека пострадали в ДТП в Энергетике

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в Энергетике. В автоаварии пострадали три человека. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на автоинспекцию Братска.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел днем 2 июля на улице Промышленной. 56-летний водитель «Митсубиси-Гандис» врезался в автомобиль «Ниссан Мурано».

В результате травмы получили трое: два пассажира кроссовера и водитель японского минивэна (в тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы), — говорится в сообщении автоинспекции.

Полицейские уже выяснили, что водитель «Митсубиси» в январе был лишен водительских прав за пьяную езду. В больнице, куда его госпитализировали, определят, был ли он пьян на момент ДТП. Если нетрезвое состояние подтвердится, ему грозит уголовное дело за повторное нахождение пьяным за рулем.