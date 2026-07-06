3 человека пострадали в ДТП в Энергетике

Полицейские уже выяснили, что водитель «Митсубиси» в январе был лишен водительских прав за пьяную езду. В больнице, куда его госпитализировали, определят, был ли он пьян на момент ДТП. Если нетрезвое состояние подтвердится, ему грозит уголовное дело за повторное нахождение пьяным за рулем.