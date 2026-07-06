3 человека пострадали в ДТП в Энергетике

Инцидент произошел днем 2 июля на улице Промышленной. 56-летний водитель «Митсубиси-Гандис» врезался в автомобиль «Ниссан Мурано».
В результате травмы получили трое: два пассажира кроссовера и водитель японского минивэна (в тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы), — говорится в сообщении автоинспекции.
Полицейские уже выяснили, что водитель «Митсубиси» в январе был лишен водительских прав за пьяную езду. В больнице, куда его госпитализировали, определят, был ли он пьян на момент ДТП. Если нетрезвое состояние подтвердится, ему грозит уголовное дело за повторное нахождение пьяным за рулем.