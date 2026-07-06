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В Иркутске пожарные спасли 15 человек при возгорании электрощитка в жилом доме

К месту происшествия были направлены семь пожарных и три единицы техники.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 июля. В Иркутске пожарные МЧС России спасли 15 человек во время возгорания в многоквартирном доме. Инцидент произошёл накануне днём, 5 июля, на улице Алмазной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, к месту происшествия были направлены семь пожарных и три единицы техники. По прибытии первого подразделения из подъезда уже шёл густой дым. Сотрудники звена газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств эвакуировали 15 человек. Ещё 10 жильцов покинули здание самостоятельно.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади 0,5 кв. метра. Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электрощитке.

Напомним, огнеборцы ликвидировали пожар в одной из квартир пятиэтажного дома в Ангарске. Шесть человек из задымлённого подъезда смогли выбраться самостоятельно до приезда пожарной службы. К месту пожара были направлены 16 огнеборцев. Бойцы газодымозащитной службы помогли эвакуироваться четырём жителям подъезда.

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