В Омской области вводят ограничения из-за нового случая смертельной инфекции

В деревне Нижняя Бития Саргатского района обнаружили животное, заболевшее бешенством. Из-за нового случая смертоносной инфекции в эпизоотическом очаге и в радиусе 500 метров вводятся ограничительные мероприятия. Карантин продлится два месяца — до 1 сентября 2026 года.
На время действия карантина на территории будет действовать ряд запретов. В том числе нельзя лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их или перемещать. Также запрещается посещение территории посторонними лицами.
Напомним, в 2026 году вирус бешенства в Омской области выявляли неоднократно — в Называевском, Большеуковском, Нововаршавском, Марьяновском, Одесском, Горьковском, Азовском, Любинском, Полтавском, Русско-Полянском и других районах. Также в этом году в регионе зафиксированы три случая смерти людей от бешенства.
Бешенство смертельно опасно для животных и человека, при появлении клинических симптомов болезнь неизлечима.