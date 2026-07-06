В Омской области вводят ограничения из-за нового случая смертельной инфекции

Напомним, в 2026 году вирус бешенства в Омской области выявляли неоднократно — в Называевском, Большеуковском, Нововаршавском, Марьяновском, Одесском, Горьковском, Азовском, Любинском, Полтавском, Русско-Полянском и других районах. Также в этом году в регионе зафиксированы три случая смерти людей от бешенства.