Омской пенсионерке грозит срок за криминальные переговоры с китайцами

По данным пресс-службы Ленинского районного суда города Омска, по состоянию на понедельник, 6 июля 2026 года, в инстанции приняли дело в отношении 76-летней местной жительницы. Ее обвиняют в «Приготовлении к незаконному перемещению (контрабанде) через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».