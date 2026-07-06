Омской пенсионерке грозит срок за криминальные переговоры с китайцами

По данным пресс-службы Ленинского районного суда города Омска, по состоянию на понедельник, 6 июля 2026 года, в инстанции приняли дело в отношении 76-летней местной жительницы. Ее обвиняют в «Приготовлении к незаконному перемещению (контрабанде) через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».
«Органами следствия установлено, что гражданка Российской Федерации у своего знакомого — жителя Омска, выступала посредником и переводчиком в переговорах с представителями Китайской Народной Республики (КНР). Она совершила приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, для последующей их передачи представителям КНР», — говорится в официальной публикации пресс-службы суда. Детали о конкретных предметах не уточняются.
Пожилую женщину задержали в здании омского железнодорожного вокзала, когда она собиралась сесть на поезд. Позиция самой обвиняемой по вменяемому ей преступлению не приводится. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Ранее было объявлено судебное решение в отношении 20-летней женщины, обвиняемой в «Контрабанде сильнодействующих веществ». Она была задержана после получения из Республики Кыргызстан препаратов для снижения веса.