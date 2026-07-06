На Камчатке завели дело после травмирования туриста в кратере вулкана

СК РФ по Камчатскому краю возбудил уголовное дело после инцидента с туристом в районе вулкана Горелый. Фигурантом стал 39-летний предприниматель, организовавший экскурсию для группы путешественников. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, в программу тура входили трансфер, восхождение к кратеру вулкана и катание на сапборде по водоему внутри кратера. При этом участникам поездки не предоставили необходимое защитное снаряжение и не предупредили о возможных рисках маршрута в горной местности.
Во время спуска на сапборде один из туристов из Иркутской области упал после переворота доски и получил тяжелую травму бедра. Пострадавшего госпитализировали, а следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени вреда здоровью. Вопрос о предъявлении обвинения организатору экскурсии сейчас рассматривается.
Ранее альпинист Антар аль-Абси, получивший в Йемене прозвище Человек-паук, погиб в результате падения в кратер спящего вулкана Дамт-эль-Дале с сернистыми водами.