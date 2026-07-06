На Камчатке завели дело после травмирования туриста в кратере вулкана

По данным следствия, в программу тура входили трансфер, восхождение к кратеру вулкана и катание на сапборде по водоему внутри кратера. При этом участникам поездки не предоставили необходимое защитное снаряжение и не предупредили о возможных рисках маршрута в горной местности.