Красноярские туристы в ночном сплаве едва не попали в лапы к медведице

— Советуем жителям края не выходить на плавсредствах в темное время суток на водоемы, так как это сопряжено с серьезными рисками. Кроме того, не стоит выходить на воду во время тумана, в дождь и во время сильного ветра, — предупредили в КГКУ «Спасатель».