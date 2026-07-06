Красноярские туристы в ночном сплаве едва не попали в лапы к медведице

Красноярские туристы попали в затруднительную ситуацию, когда решили сплавиться ночью на моторной лодке по Мане. Их путь начался от поселка Береть, планировали пройти по живописным речным извилинам и дойти до Усть-Маны.
Однако супруги отошли всего четыре километра, как двигатель лодки вышел из строя. Пытались на веслах добраться до берега — но там ждала их медведица с медвежонком. В панике, уходя подальше от диких животных, лодка уткнулась носом в скалу.
Ситуация безвыходная. И тогда супруги обратились к спасателям. Те примчались на катере, отыскали незадачливых туристов и вернулись их назад, в поселок Береть.
— Советуем жителям края не выходить на плавсредствах в темное время суток на водоемы, так как это сопряжено с серьезными рисками. Кроме того, не стоит выходить на воду во время тумана, в дождь и во время сильного ветра, — предупредили в КГКУ «Спасатель».