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Красноярские туристы в ночном сплаве едва не попали в лапы к медведице

Сплавляясь по ночной Мане, супруги попали в затруднительную ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Красноярские туристы попали в затруднительную ситуацию, когда решили сплавиться ночью на моторной лодке по Мане. Их путь начался от поселка Береть, планировали пройти по живописным речным извилинам и дойти до Усть-Маны.

Однако супруги отошли всего четыре километра, как двигатель лодки вышел из строя. Пытались на веслах добраться до берега — но там ждала их медведица с медвежонком. В панике, уходя подальше от диких животных, лодка уткнулась носом в скалу.

Ситуация безвыходная. И тогда супруги обратились к спасателям. Те примчались на катере, отыскали незадачливых туристов и вернулись их назад, в поселок Береть.

— Советуем жителям края не выходить на плавсредствах в темное время суток на водоемы, так как это сопряжено с серьезными рисками. Кроме того, не стоит выходить на воду во время тумана, в дождь и во время сильного ветра, — предупредили в КГКУ «Спасатель».