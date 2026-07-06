29 ударов ножом: как «идеальный сосед» зверски убил девочку в СНТ

«Он казался очень адекватным, деятельным, всегда занятым своей работой, но готовым участвовать и в общественных задачах. Таких очень немного людей. Впоследствии он сам выдвинулся в правление, именно как самовыдвиженец. Он финансово участвовал в реализации идеи граждан украсить наше СНТ гирляндами на новогодние праздники. Недавно, на 9 мая, он финансово участвовал в первой в СНТ выставке, посвященной Дню Победы. Мы общались лично по ее организации. Он приобрел призы для детей — закупил шоколадки и отдал их организатору, сам не вручал», — добавил он.