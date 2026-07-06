29 ударов ножом: как «идеальный сосед» зверски убил девочку в СНТ

Тишину и покой дачного товарищества «Захожье» в Ленинградской области разрушила страшная трагедия. 3 июля в лесополосе было найдено тело 12-летней Миланы, пропавшей накануне. Убийца нанёс ребёнку 29 ножевых ранений, а затем задушил. Когда полиция задержала подозреваемого, жители СНТ были шокированы. Им оказался 42-летний Фёдор М. — активист, благотворитель и образцовый сосед, который недавно купил дачу и выдвигал свою кандидатуру в правление. В эксклюзивных комментариях aif.ru соседи поделились шокирующими деталями.
«Тихое место» превратилось в кошмар: что произошло в СНТ «Захожье».
Ленинградская область, дачное товарищество «Захожье» — место, которое всегда считалось образцом спокойствия и безопасности. Жители не запирали двери, дети гуляли без присмотра, и даже зимой оставшиеся без присмотра дома никто не обворовывал. Однако 3 июля 2026 года этот уютный уголок превратился в место страшной трагедии.
В лесополосе, буквально в двух шагах от домов, было обнаружено тело 12-летней Миланы. Девочка пропала накануне, и её поиски закончились самой страшной находкой. Криминалисты, прибывшие на место, были шокированы жестокостью убийцы: на теле ребёнка насчитали 29 ножевых ранений в спину и шею, а затем девочку задушили лямкой от рюкзака. По данным следствия, перед смертью преступник пытался изнасиловать школьницу.
Это преступление потрясло не только маленькое СНТ, но и весь регион. Местные жители, привыкшие к тишине и безопасности, теперь боятся отпускать детей одних на улицу.
«У меня в “Захожье-5” дача. Всегда было тихо и спокойно. Никогда ничего даже зимой не воровали. За детей никогда не волновались. Теперь, конечно, одних никуда не будем отпускать», — поделился в эксклюзивном комментарии aif.ru один из владельцев дач.
Идеальный сосед: кем оказался убийца 12-летней Миланы.
Полиция сработала оперативно: в течение суток после обнаружения тела подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний Фёдор М., который недавно приобрёл дачу в СНТ «Захожье». Его личность стала вторым шоком для жителей — мужчина производил впечатление образцового соседа и активного общественника.
В эксклюзивном комментарии aif.ru главный инженер СНТ Евгений рассказал, что подозреваемый запомнился всем как вдумчивый, внимательный и деятельный человек.
«Это относительно новый собственник в СНТ. Мы помним его с момента, когда он обратился в правление с целью узнать условия проживания и правила, действующие в товариществе. Проявил себя вдумчивым, внимательным к деталям. Мы ему сразу обрисовали насущные проблемы, он все это принял к сведению и купил участок», — рассказал Евгений.
По словам собеседника, Фёдор М. сразу включился в жизнь товарищества.
«Он казался очень адекватным, деятельным, всегда занятым своей работой, но готовым участвовать и в общественных задачах. Таких очень немного людей. Впоследствии он сам выдвинулся в правление, именно как самовыдвиженец. Он финансово участвовал в реализации идеи граждан украсить наше СНТ гирляндами на новогодние праздники. Недавно, на 9 мая, он финансово участвовал в первой в СНТ выставке, посвященной Дню Победы. Мы общались лично по ее организации. Он приобрел призы для детей — закупил шоколадки и отдал их организатору, сам не вручал», — добавил он.
Идеальный сосед, активист, меценат — именно таким считали Фёдора М. в товариществе. По словам Евгения, о том, что у подозреваемого было криминальное прошлое, в СНТ узнали только после трагедии.
«Об этом факте из его прошлого мы узнали только сейчас. Думаю, что, может быть, своим активным участием в общественной жизни он отрабатывал перед самим собой былые “подвиги” и выбрал наше СНТ для проживания, чтоб уйти от былого круга общения. Это только догадки, никаких фактов», — поделился он.
Жена подозреваемого стала мишенью для травли.
В этой трагедии есть ещё одна пострадавшая сторона — жена подозреваемого Наталья. Пока следствие разбирается в мотивах преступления, женщина столкнулась с волной ненависти в социальных сетях.
«Его жена Наталья сейчас сама пострадавшая. В ее сторону был негатив в комментариях в группе. Я всех забанил и удалил, был размещен ответ от сообщества о недопустимости призывов к расправе. Мне за нее не менее страшно сейчас», — добавил Евгений.
Наталья, которая, возможно, даже не подозревала о тёмной стороне своего мужа, теперь вынуждена отвечать за его преступление в глазах общественности. Как признался главный инженер СНТ, он вмешался, чтобы остановить травлю.
«Я в непроходящем шоке до сих пор. Следствие во всем разберется, установит мотивы убийства. Думаю, была какая-то склонность, а тут случилось что-то с головой», — отметил собеседник издания.
Шокирующие подробности дела об убийстве ребенка.
По данным следствия, Фёдор М. напал на 12-летнюю Милану, когда она возвращалась домой. Мотивы преступления пока устанавливаются, но уже известно, что мужчина пытался изнасиловать ребёнка. Он нанёс девочке 29 ножевых ранений в спину и шею, а затем задушил лямкой от её собственного рюкзака.
Жестокость, с которой было совершено преступление, шокировала даже опытных следователей. Эксперты отмечают, что подобные преступления обычно совершают люди с серьёзными психическими отклонениями либо те, кто уже имел криминальный опыт насилия.
Как выяснилось, Фёдор М. ранее уже был судим и освободился по УДО. Однако в СНТ об этом не знали. Мужчина успешно скрывал своё прошлое, демонстрируя окружающим маску добропорядочного гражданина.
После совершения преступления подозреваемый попытался сбежать. При задержании у него нашли 1 миллион рублей — возможно, подготовленные для побега средства. Однако планам мужчины не суждено было сбыться: полиция задержала его в кратчайшие сроки.
На допросе Фёдор М. признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября 2026 года. Мера наказания будет определена после завершения всех следственных мероприятий.
Убийство несовершеннолетнего, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с попыткой изнасилования, — это одно из самых тяжких преступлений по российскому законодательству. Статья 105 УК РФ (убийство) в сочетании со статьёй 131 (изнасилование) предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.