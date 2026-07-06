В Шелеховском районе ищут ребенка и двух мужчин, которых унесла река

3 июля туристическая группа сплавлялась по реке Иркут от Шаманки до Введенщины. В какой-то момент группа пристала к берегу. Через некоторое время в воду зашли 8-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые сплавлялись вместе со взрослыми. Детей начало уносить течением. На помощь бросились двое мужчин. Девочку удалось вызволить из воды, а мальчика вместе с мужчинами унесло течением.