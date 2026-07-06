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В Шелеховском районе ищут ребенка и двух мужчин, которых унесла река

ЧП в Шелеховском районе. Там двоих взрослых и ребенка унесло течением реки. Сейчас их ищут правоохранители. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью и региональный Следком.

Источник: ТК Город

3 июля туристическая группа сплавлялась по реке Иркут от Шаманки до Введенщины. В какой-то момент группа пристала к берегу. Через некоторое время в воду зашли 8-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые сплавлялись вместе со взрослыми. Детей начало уносить течением. На помощь бросились двое мужчин. Девочку удалось вызволить из воды, а мальчика вместе с мужчинами унесло течением.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 238 УК РФ).

4 июля в порядке ст. 91 УПК РФ следователем СК задержан организатор сплава. В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. По месту жительства фигуранта проведен обыск, — уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Поиск пропавших мужчин и ребенка продолжаются.