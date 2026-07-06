Пятилетняя Лилия найдена мёртвой: мать пропала, отец в шоке

В Красноярском крае развернулась трагедия, которая шокировала всю страну. 27 июня жительница Ачинска Екатерина ушла из дома вместе со своей пятилетней дочерью Лилией. Обеспокоенный муж Дмитрий заявил в полицию об исчезновении супруги и ребёнка.
Больше недели мать и дочь искали волонтёры и полиция. 5 июля тело маленькой девочки было найдено на железнодорожной насыпи. Мать ребёнка до сих пор в розыске. В эксклюзивных комментариях для aif.ru знакомые и соседи раскрыли подробности трагедии.
«Она уже сбегала с ребёнком»: что говорят знакомые.
В эксклюзивном комментарии aif.ru знакомая семьи, пожелавшая остаться неназванной, рассказала шокирующие подробности о жизни Екатерины. По её словам, у женщины были серьёзные проблемы с психическим здоровьем.
«Хорошо знаю обоих. У Екатерины проблемы, она и раньше от родителей сбегала. Это уже не первый срыв», — отметила собеседница издания.
Она подчеркнула, что пропажа Лилии и её матери не стала неожиданностью для тех, кто знал женщину. Ранее Екатерина уже уходила из дома вместе с дочерью, и тогда её мать — бабушка девочки — сумела найти её по телефону и убедить вернуть ребёнка.
«Её мать нашла по телефону, убедила её, чтобы она вернула ребёнка. И муж её принял. Никто никогда не предполагал, что такое может произойти. Все видели, что как-то она странно себя ведёт, никто же не думал, что произойдёт именно так», — рассказал позже сосед семьи.
Другая версия: «Они сбежали от мужа».
В ходе поисков появилась и другая версия. Одна из знакомых Екатерины заявила, что женщина сбежала от мужа и отца, и просила не трогать их.
«Они сбежали от мужа и отца. Уже не первый раз пытаются. Не трогайте их», — сказала она.
Однако после того, как стало известно о гибели ребёнка, этот источник перестал выходить на связь. Правоохранители проверяют эту версию, но сейчас она выглядит крайне сомнительной. Отец девочки проходит по делу пострадавшим.
Соседи: «Она была на своей волне».
Один из соседей семьи в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о том, что происходило в доме Екатерины и Дмитрия. Он охарактеризовал женщину как человека с отклонениями.
«С этой семьёй я живу по соседству, мы общались. Сказать что-то плохое о них не могу. Семья как семья, не скандалили, никаких пьянок там не было. Только у Екатерины этой с головой проблемы, отклонения были. Может, и со справкой она. Она могла “зависнуть”, могла не узнать кого-то, была “на своей волне”», — рассказал сосед.
Он также подтвердил информацию о том, что это был не первый случай, когда женщина уходила с ребёнком. Однако никто не мог предположить, что однажды история получит уже трагический финал.
«Никто никогда не предполагал, что такое может произойти. Все видели, что как-то она странно себя ведёт, никто же не думал, что произойдёт именно так», — поделился он.
Сосед также стал свидетелем того момента, когда отцу девочки сообщили страшную весть.
«Я его видел в тот момент, как раз когда ему позвонили и пригласили на опознание. Человек просто как в пустоту провалился. Он не закричал. Может быть, было нежелание осознать. Он просто вышел из машины и зашёл в дом. Молча. Было видно, что человек в шоке. После этого я его еще не видел, не разговаривал», — рассказал он.
Что известно по делу об исчезновении и гибели ребенка.
К настоящему моменту установлено, что Екатерина и пятилетняя Лилия покинули свою квартиру в Ачинске 27 июня. После этого их видели на камерах видеонаблюдения в Ачинске и на улице Норильской в Красноярске. Там следы терялись.
5 июля тело девочки было обнаружено на железнодорожной насыпи. Причины смерти пока не установлены — назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит выяснить, что именно произошло с ребёнком: стала ли причиной гибели халатность матери, несчастный случай или же речь идёт о криминале.
Местонахождение Екатерины до сих пор неизвестно. Её поиски продолжаются —.
правоохранители и волонтёры проверяют все возможные версии.