Пятилетняя Лилия найдена мёртвой: мать пропала, отец в шоке

«Я его видел в тот момент, как раз когда ему позвонили и пригласили на опознание. Человек просто как в пустоту провалился. Он не закричал. Может быть, было нежелание осознать. Он просто вышел из машины и зашёл в дом. Молча. Было видно, что человек в шоке. После этого я его еще не видел, не разговаривал», — рассказал он.