Восемь детей и 27 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

IrkutskMedia, 6 июля. За неделю с 29 июня по 5 июля в Иркутске и прилегающем муниципальном округе произошло 24 ДТП, в которых пострадали 27 взрослых и восемь детей. В дорожных авариях погибли четыре человека.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, служащие зарегистрировали 10 столкновений автомобилей. Пять водителей наехали на пешеходов, двое допустили съезд с дороги. Два автомобилиста столкнулись со стоящими транспортными средствами, еще двое — с препятствиями. Один пассажир упал. На дорогах города и прилегающего района опрокинулся один автомобиль. Один автолюбитель наехал на человека, использующего СИМ.
Всего за минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 68 автомобильных аварий, в которых было повреждено 119 автомобилей.
Ранее агентство сообщало, что Усть-Кутский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим по неосторожности смерть человека.