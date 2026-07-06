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Восемь детей и 27 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

В дорожных авариях в период с 29 июня по 5 июля погибли 4 человека.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 июля. За неделю с 29 июня по 5 июля в Иркутске и прилегающем муниципальном округе произошло 24 ДТП, в которых пострадали 27 взрослых и восемь детей. В дорожных авариях погибли четыре человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, служащие зарегистрировали 10 столкновений автомобилей. Пять водителей наехали на пешеходов, двое допустили съезд с дороги. Два автомобилиста столкнулись со стоящими транспортными средствами, еще двое — с препятствиями. Один пассажир упал. На дорогах города и прилегающего района опрокинулся один автомобиль. Один автолюбитель наехал на человека, использующего СИМ.

Всего за минувшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 68 автомобильных аварий, в которых было повреждено 119 автомобилей.

Ранее агентство сообщало, что Усть-Кутский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшим по неосторожности смерть человека.