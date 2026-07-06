Восемь детей и 27 взрослых пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, служащие зарегистрировали 10 столкновений автомобилей. Пять водителей наехали на пешеходов, двое допустили съезд с дороги. Два автомобилиста столкнулись со стоящими транспортными средствами, еще двое — с препятствиями. Один пассажир упал. На дорогах города и прилегающего района опрокинулся один автомобиль. Один автолюбитель наехал на человека, использующего СИМ.