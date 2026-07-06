Больная бешенством крыса укусила ребенка в Приамурье, введен карантин

В Амурской области ввели карантин по бешенству сразу в двух населенных пунктах из-за больной лисицы и крысы, укусившей ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
В Малой Сазанке бешенство обнаружили у крысы. По данным ведомства, во время травли грызунов на территории одного из подворий ребенок поймал крысу, однако животное укусило его. Исследования подтвердили, что грызун был заражен вирусом бешенства.
Еще один очаг инфекции выявили в районе села Волково. Там инспектор управления по охране животного мира обнаружил павшую дикую лисицу. Экспертиза также подтвердила, что животное было инфицировано бешенством.
Ранее KP.RU сообщал, что в Оренбургской области приняли экстренные меры в связи с распространением бешенства. В двух населенных пунктах ввели 60-дневный карантин для предотвращения дальнейшего распространения вирусной инфекции.