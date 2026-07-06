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Над Ленинградской областью сбиты 36 БПЛА

Над Ленинградской областью сбито 36 беспилотников противника. Соответствующее заявление сделал глава региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

Источник: Reuters

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 36 беспилотных летательных аппаратов над регионом.

«Над Ленинградской областью сбито 36 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

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