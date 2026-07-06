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В Подмосковье возбуждено дело после аварии с «Ауди» и автобусом

В Зарайском городском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок.

В Зарайском городском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД.

Смертельная авария произошла на 11-м километре трассы Зарайск — Журавна. По версии следствия, 31-летняя женщина за рулем «Ауди» выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, который после удара съехал с дороги.

В результате ДТП шестилетний пассажир легковушки погиб. Водитель иномарки с телесными повреждениями госпитализирована. В салоне автобуса находились два человека, никто из них за медицинской помощью не обращался.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.