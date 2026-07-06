Новости Ростовской области 6 июля: БПЛА ВСУ, бензин, цены на мясо, погода

Что произошло на Дону за минувшие сутки? Как сработала противовоздушная оборона, почему цены на бензин на табло расходятся со статистикой и где говядина оказалась «золотой»?
«АиФ-Ростов» собрал самые важные события понедельника, 6 июля 2026 года, в одну лаконичную подборку.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 6 июля 2026.
В ночь на 6 июля над Ростовской областью работали расчёты противовоздушной обороны. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО успешно отразили атаку вражеских беспилотников. Сбито 15 украинских дронов.
Работа велась сразу над несколькими муниципалитетами: Гуково, а также Верхнедонским, Миллеровским, Каменским, Тарасовским и Усть-Донецким районами.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Подробности инцидента уточняются.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 6 июля 2026.
Стоимость бензина на донских заправках продолжает расти. Оперативный мониторинг рынка (на 5 июля) демонстрирует, что реальные цифры на АЗС существенно превышают показатели официальной статистики.
Средние цены по региону сегодня выглядят так:
• АИ-92 — 76.18 ₽/л.
• АИ-95 — 83.91 ₽/л.
• АИ-98 — 116.66 ₽/л.
• Дизельное топливо — 85.27 ₽/л.
«Золотая» говядина: где на Дону самые высокие цены на мясо?
Ростовстат подвёл итоги мониторинга розничных цен на продукты (по состоянию на 29 июня). Лидерами по стоимости говядины стали областной центр и город у моря: в Ростове-на-Дону килограмм стоил 714,60 рубля, в Таганроге — 714,16 рубля (при среднеобластном показателе в 705,31 рубля).
Для сравнения: в Сальске этот же продукт можно купить значительно дешевле — за 655,70 рубля.
Средние цены на другие виды мяса по области:
• Свинина — 425,53 ₽/кг.
• Курица — 231,49 ₽/кг.
• Баранина — 800,22 ₽/кг.
Жара до +28 градусов: какая погода в Ростовской области 6 июля 2026.
Понедельник, 6 июля, подарит Ростову ясную и по-летнему тёплую погоду. Днём воздух прогреется до +28°С. Над городом будет светить яркое солнце, а лёгкий юго-западный ветер (2 м/с) сделает жару не такой ощутимой. К ночи летний зной уступит место бархатной прохладе — около +16°С. Дождя не ожидается.
По области днём синоптики обещают комфортные +26…31°С и переменную облачность. Однако природа переменчива: в некоторых районах ночью возможны кратковременные грозы с градом.