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Завод загорелся после атаки дронов на российский регион

В Калужской области загорелся завод после атаки дронов.

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Максе».

БПЛА сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. В результате атаки на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание, написал глава региона.

Сотрудники завода были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы и сотрудники МЧС, добавил губернатор.

Информации о масштабах повреждений и причинах возгорания пока не приводится. Обстоятельства атаки устанавливаются.

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