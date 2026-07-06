Завод загорелся после атаки дронов на российский регион

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в «Максе».
БПЛА сбиты над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. В результате атаки на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание, написал глава региона.
Сотрудники завода были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы и сотрудники МЧС, добавил губернатор.
Информации о масштабах повреждений и причинах возгорания пока не приводится. Обстоятельства атаки устанавливаются.