Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски пропавших в Туве девочек расширили до Саяно-Шушенского водохранилища

Спасатели осматривают береговую линию в направлении Улуг-Хемского района.

Источник: Комсомольская правда

Поиски двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, расширены до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Туве. Первоначально детей искали в районе Енисея, но спустя пять дней зону обследования пришлось расширить — расстояние от Кызыла до водохранилища превышает 400 километров.

Спасатели осматривают береговую линию в направлении Улуг-Хемского района. Водолазы совершили 10 спусков и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея, но детей найти не удалось.

Девочки ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и перестали выходить на связь. На берегу Енисея были найдены их телефоны и обувь. В поисках задействованы более 900 человек — спасатели, волонтеры, водолазы и кинологи. Сотрудники проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства исчезновения детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше