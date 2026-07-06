Поиски пропавших в Туве девочек расширили до Саяно-Шушенского водохранилища

Поиски двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, расширены до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Туве. Первоначально детей искали в районе Енисея, но спустя пять дней зону обследования пришлось расширить — расстояние от Кызыла до водохранилища превышает 400 километров.
Спасатели осматривают береговую линию в направлении Улуг-Хемского района. Водолазы совершили 10 спусков и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея, но детей найти не удалось.
Девочки ушли из дома на прогулку вечером 1 июля и перестали выходить на связь. На берегу Енисея были найдены их телефоны и обувь. В поисках задействованы более 900 человек — спасатели, волонтеры, водолазы и кинологи. Сотрудники проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства исчезновения детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.