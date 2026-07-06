В Красноярске няня украла золото и шубу на 1,3 миллиона рублей

В Красноярске няня украла золото и шубу в семье своих работодателей. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе полиции, потерпевшие супруги наняли женщину 1986 года рождения в 2023 году. Познакомились по объявлению и первое время не знали проблем. Но осенью 2025 года вдруг обнаружили, что из шкатулки пропали золотые кольца, а из шкафа — норковая шуба.
Под подозрение семьи сразу попал человек, который бывает в квартире ежедневно — няня. И действительно: сначала женщина отнесла в ломбард первое кольцо и норковую шубу. Потом, решив, что никто ничего не заметил, унесла и сдала еще два ювелирных украшения. Вырученные деньги пошли на личные нужды.
В ходе следствия похищенные вещи изъяли из ломбарда и вернули владельцам. Гражданке суд назначит три года лишения свободы условно. Бонусом — испорченная репутация.