В Красноярске няня украла золото и шубу на 1,3 миллиона рублей

Под подозрение семьи сразу попал человек, который бывает в квартире ежедневно — няня. И действительно: сначала женщина отнесла в ломбард первое кольцо и норковую шубу. Потом, решив, что никто ничего не заметил, унесла и сдала еще два ювелирных украшения. Вырученные деньги пошли на личные нужды.