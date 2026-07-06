В Ленинградской области сбили 36 БПЛА

Силы ПВО сбили 36 БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram. В регионе продолжает действовать беспилотная опасность.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково временно не обслуживает авиарейсы, сообщили в Росавиации.
4 июля над Санкт-Петербургом были сбиты 72 БПЛА. В Кировском районе был атакован нефтяной терминал. Обломки дрона также упали в районе порта Высоцк в Ленинградской области и в Петергофе.
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