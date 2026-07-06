Прокуратура взяла на контроль проверку ЧП на нижегородской канатной дороге

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, произошедшего на канатной дороге «Нижний Новгород — Бор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Как сообщалось ранее, днем 5 июля из-за шквалистого ветра произошла внеплановая остановка подъемника на опоре № 6. Спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России успешно эвакуировали из застрявших на высоте кабин 16 человек, включая четырех детей. По факту случившегося следователи СК уже организовали процессуальную проверку по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют жесткий контроль за выяснением точных причин технического сбоя и ходом проводимой следственными органами проверки. По ее результатам будет дана правовая оценка обеспечению безопасности пассажирских перевозок.