«Не знаю даже, как у него дела»: Родные отвернулись от Битцевского маньяка и не ждут его из тюрьмы

Несмотря на то, что мать Пичушкина пришла на судебное заседание в 2025 году, в целом для семьи этот человек давно мертв. Родственники не знают, кто он и в кого превратился. Ведь из когда-то близкого он стал зверем и кровавым убийцей. Зато сам Битцевский маньяк не раз просил перевести его в другую колонию, поближе к Москве. Чтобы быть рядом с матерью.