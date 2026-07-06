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«Не знаю даже, как у него дела»: Родные отвернулись от Битцевского маньяка и не ждут его из тюрьмы

Семья Битцевского маньяка Пичушкина не ждет его из тюрьмы и не простила.

Источник: Комсомольская правда

Через пять лет, в 2031 году, теоретически, убийца 49 человек Александр Пичушкин может выйти на свободу по УДО. У Битцевского маньяка даже есть жилье — квартира по реновации на Херсонской, 2 в Зюзино, где сейчас живет его мать. Вот только родственники убийцы давно разорвали с ним все связи, и даже не интересовались за минувшие 20 лет его делами в тюрьме.

«С Александром никто в семье связь не поддерживает. Извините, не знаю даже, как у него там дела», — заявил KP.RU шурин маньяка Александр.

Несмотря на то, что мать Пичушкина пришла на судебное заседание в 2025 году, в целом для семьи этот человек давно мертв. Родственники не знают, кто он и в кого превратился. Ведь из когда-то близкого он стал зверем и кровавым убийцей. Зато сам Битцевский маньяк не раз просил перевести его в другую колонию, поближе к Москве. Чтобы быть рядом с матерью.

Ранее KP.RU сообщил, что Пичушкин в 2025 году запросил 25-летний срок вместо пожизненного, объяснив это «хорошим поведением».