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Системы ПВО сбили 15 БПЛА ВСУ в шести муниципалитетах Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 15 украинских беспилотников над одним городом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в городе Гуково и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Каменском, Тарасовском и Усть-Донецком», — говорится в сообщении.

Согласно губернатору, данных о пострадавших и разрушениях отсутствует. Информация уточняется.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе системы ПВО отразили атаку 36 украинских беспилотников. На территории Ленобласти объявлена опасность удара БПЛА.

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