«Серийные убийства — не повод»: почему Битцевского маньяка не получится лишить права на наследство

Жители многоквартирного дома в Зюзино, на улице Херсонская, 2, оказались в сложной ситуации. Здесь живет мать печально известного Битцевского маньяка Александра Пичушкина. И сам убийца 49 человек, если когда-нибудь выйдет из колонии, получит право вернуться в эту квартиру, а то и получит ее по наследству. Можно представить беспокойство проживающих в доме людей.
Член Адвокатской палаты Московской области и эксперт по уголовному праву Елена Пономарева рассказала KP.RU, возможно ли возвращение Пичушкина в квартиру в Зюзино, и можно ли его лишить права проживать рядом с другими людьми. Как оказалось, вероятнее всего то, что Битцевский маньяк получит право на собственность.
«В случае, если его мама собственник и она в какой-то момент времени умрет, Александр Пичушкин может претендовать на наследство. Нахождение в колонии, даже пожизненно, не лишает человека наследственных прав. Осужденные могут быть наследниками на общих основаниях. Скорее всего признать его недостойным наследником будет нельзя», — говорит Пономарева.
Адвокат уточнила, что недостойным наследником можно признать лицо, например, совершившее преступление против наследодателя. А Пичушкин, как ни парадоксально, вредил всем, но не своей матери. Так что жилье он, с большой вероятностью, получит даже сидя в колонии за зверские убийства десятков людей.
«сам факт серийных убийств посторонних людей не делает его недостойным наследником имущества матери. Российское наследственное право не содержит нормы вида особо опасный преступник не может наследовать», — подытожила специалист.
Ранее KP.RU сообщил, что следователь Андрей Супруненко, поймавший Пичушкина, рассказал о самых жутких случаях и методике, как удалось выйти на маньяка.