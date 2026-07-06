«Серийные убийства — не повод»: почему Битцевского маньяка не получится лишить права на наследство

Жители многоквартирного дома в Зюзино, на улице Херсонская, 2, оказались в сложной ситуации. Здесь живет мать печально известного Битцевского маньяка Александра Пичушкина. И сам убийца 49 человек, если когда-нибудь выйдет из колонии, получит право вернуться в эту квартиру, а то и получит ее по наследству. Можно представить беспокойство проживающих в доме людей.