Пропавших в Туве девочек будут искать до границ Саяно-Шушенского водохранилища

Пропавших в Туве девочек продолжают искать сотни человек. Стало известно, что спасатели МЧС России расширили зону обследования до Саяно-Шушенского водохранилища.
По данным на утро 6 июля основные поисковые мероприятия спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района. Всего с начала поисков спасателями с нарастающим:
— обследовано 265 километров прибрежной зоны;
— осмотрено 59 островов и 29 заломов (скоплений коряг и древесины);
— произведено 10 водолазных спусков, обследовано 550 квадратных метров дна реки Енисей.
В то же время беспилотная авиация МЧС расширила зону обследования до города Шагонара. Выполнено 36 полетов.
Ранее мы писали о том, что ночью толпа людей пришли к одному из домов в Кызыле, где якобы держали девочек.