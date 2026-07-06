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Пропавших в Туве девочек будут искать до границ Саяно-Шушенского водохранилища

Поиски двух подруг шестой день ведут с воды и воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Пропавших в Туве девочек продолжают искать сотни человек. Стало известно, что спасатели МЧС России расширили зону обследования до Саяно-Шушенского водохранилища.

По данным на утро 6 июля основные поисковые мероприятия спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района. Всего с начала поисков спасателями с нарастающим:

— обследовано 265 километров прибрежной зоны;

— осмотрено 59 островов и 29 заломов (скоплений коряг и древесины);

— произведено 10 водолазных спусков, обследовано 550 квадратных метров дна реки Енисей.

В то же время беспилотная авиация МЧС расширила зону обследования до города Шагонара. Выполнено 36 полетов.

Ранее мы писали о том, что ночью толпа людей пришли к одному из домов в Кызыле, где якобы держали девочек.

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