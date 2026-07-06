Хабаровчане теряют деньги при «отказе от платных подписок»

После отправки сообщения от имени мобильного оператора, мошенники предлагают отказаться от подписки, позвонив по определенному номеру. Жертва дозванивается «оператору», который подтверждает подключение услуги и объясняет, что от нее можно отказаться, назвав код из СМС.