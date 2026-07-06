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Хабаровчане теряют деньги при «отказе от платных подписок»

Мошенники обманывают граждан под видом мобильных операторов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Россиянам начали поступать сообщения о подключении на их номера платных подписок. Таким способом мошенники, притворяясь мобильными операторами, вынуждают граждан сообщать коды доступа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сообщение о якобы подключенной оператором платной подписке может привести к потере доступа к аккаунту на госуслугах или лишению средств.

После отправки сообщения от имени мобильного оператора, мошенники предлагают отказаться от подписки, позвонив по определенному номеру. Жертва дозванивается «оператору», который подтверждает подключение услуги и объясняет, что от нее можно отказаться, назвав код из СМС.

На самом деле, сообщив код, жертва не отключает ненужную услугу, а передает преступникам код активации входа в личный кабинет, восстановления доступа, изменения настроек или подключения нового устройства.